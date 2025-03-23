مصر لصناعة الكيماويات تستهدف 1.3 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي المقبل

اعتمدت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2025 - 2026).

وكشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أنها تستهدف تحقيق 486 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، و1.31 مليار جنيه إجمالي إيرادات المستهدفة خلال العام الجديد.

مؤشرات

وسجلت شركة مصر لصناعة الكيماويات صافي ربح بلغ 374.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية فبراير 2025، مقابل أرباح بقيمة 319.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت مصر لصناعة الكيماويات، إلى أن نمو الأرباح خلال هذه الفترة يرجع لزيادة أسعار بيع المنتجات، وارتفاع الإيرادات التمويلية، بالإضافة إلى أرباح فروق العملة.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.