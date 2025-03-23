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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيع 25 ألف تذكرة بالأسبوع الأول لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام في طوكيو

وزير السياحة والآثار في اجتماع مجلس إدارة الأعلى للآثار
وزير السياحة والآثار في اجتماع مجلس إدارة الأعلى للآثار
محمد الاسكندرانى

ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وتهنئتهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما حرص شريف فتحي على الترحيب و تهنئة الدكتور  شريف جمال عبد الجواد أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار الجديد  والمهندس أحمد يوسف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعد شغلهما لهذين المنصبين، معرباً عن تمنياته لهما بالتوفيق والسداد فيما هو قادم معربا عن ثقته في استكمال مسيرة النجاحات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير ل عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق على مجهوداته المتميزة التي بذلها وما قدمه من عمل دؤوب ومثمر خلال فترة توليه المنصب، متمنياً له التوفيق والنجاح في كل ما هو قادم.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي 2024-2025.

ثم قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،  باستعراض ما تم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالقطاعات المختلفة للمجلس الأعلى للآثار خلال شهر فبراير الماضي، منها العديد من الاكتشافات الأثرية، ومشاريع التنظيف والصيانة والترميم التي تتم بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية منها الانتهاء بنسبة 95% من أعمال التنظيف الميكانيكي وإزالة الأملاح  بمقصورة بتاح بمنطقة أبيدوس الأثرية، والانتهاء من مشروع ترميم قبة يحيي الشبيهي بمنطقة الخليفة بالقاهرة وجاهزيتها للافتتاح، فضلاً عن قيام مركز تسجيل الآثار المصرية بمعاينة عدد من المقابر الأثرية بالبر الغربي بمدينة الأقصر تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لها، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التسجيل العلمي لمقبرة نفر حتب بمنطقة الخوخة بالأقصر.


رمسيس وذهب الفراعنة 


وخلال الاجتماع تم إحاطة المجلس بما شهده "معرض رمسيس وذهب الفراعنة" من إقبال كبير حيث تم بيع ما يقرب من 25 ألف تذكرة خلال الأسبوع الأول من قيام وزير السياحة والآثار وعمدة مدينة طوكيو باليابان بافتتاحه في 7 مارس الجاري.

وفى نهاية الاجتماع، قام أعضاء المجلس بالموافقة على عدد من القرارات منها  توصيات لجنة التفاوض والتقييم بشأن عروض تقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن، والموافقة على إقامة معرضين مؤقتين للآثار في إيطاليا و هونج كونج مما يعمل على الترويج للمقصد السياحي المصري بهذه الأسواق.

كما تم الموافقة على زيادة قيمة تذكرة الإرشاد السياحي بمعبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان  مع الموافقة على النسبة المقترحة الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار من قيمة تذكرة الإرشاد، بما يعمل على تنمية موارده المالية.

وقد تم أيضا اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية بشأن تنظيم عمل البعثات وتسجيل عدد من القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر.

الآثار رمسيس وذهب الفراعنة الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار وزير السياحة والآثار

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