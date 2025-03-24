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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرملة الملحن محمد رحيم تكشف عن السبب الحقيقي لوفاة زوجها

أنوسة كوتة، مدربة الأسود، و زوجة الملحن محمد رحيم
أنوسة كوتة، مدربة الأسود، و زوجة الملحن محمد رحيم
محمود محسن

أكدت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، وأرملة الملحن محمد رحيم ، "منذ أول يوم لوفاة زوجي، أكدت أن سبب الوفاة طبيعي، خاصة أنه كان يعاني من مشاكل صحية، ومكانش له لازمة الحديث عن وجود شبهة جنائية".

وقالت أنوسة كوتة، خلال لقاء لها لبرنامج "سابع سما"، عبر فضائية “النهار”، أنه بسبب الأدوية التي كان يحصل عليها في العلاج كانت تسبب له أنه يستمر في النوم لفترة طويلة تصل لـ 12 ساعة 

 

حصل على العديد من الجوائز

وتابعت مدربة الأسود، و زوجة الملحن محمد رحيم ، أن “محمد رحيم حصل على العديد من الجوائز الكبيرة، ولكنه كان حساسا بدرجة كبيرة حتى من أقل فعل يتعرض له”

أنوسة كوتة الأسود محمد رحيم زوج الأدوية

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