جامعة عين شمس تطلق منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونية





في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، وبعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إطلاق منصة مودة الرقمية للتعليم عن بعد الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

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اطلق قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونية وذلك تماشيًا مع قرار المجلس الأعلى للجامعات ليكون تجريبيًا على مدار العام الجامعي الحالي 2024/2025 للطلاب المُقيّدين بالجامعات، وذلك تمهيداً لاعتمادها كمتطلب تخرُّج إجباري وحرصا من قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها، وإيمانًا بأهمية تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سعيدة وناجحة

وتتضمن المنصة محتوى علمي يُتاح عبر المواقع الإلكترونية لكليات الجامعات التي بدأت بالفعل في نشر المحتوى على مواقعها.

لمعرفة كيفية الاشتراك في منصة مودة الرقمية يرجى زيارة الرابط التالي:

‏https://www.asu.edu.eg/ar/mawadda

لمزيد من التفاصيل

https://www.asu.edu.eg/ar/8625/news/

https://www.asu.edu.eg/8625/news/