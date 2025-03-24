فوضى وصراخ واشتباكات.. الشرطة تتدخل لإنقاذ أحمد العوضي من تجمهر إمبابة

شهدت منطقة إمبابة حالة من الفوضى والاشتباكات فور وصول الفنان أحمد العوضي إلى أحد المقاهي التي تحمل اسم مسلسله الرمضاني الجديد "فهد البطل" لمشاركة الأهالي، مشاهدة حلقة اليوم.

شهد الشارع حالة من الزحام الشديد، حيث توافد المئات وأحاطوا بـ أحمد العوضي للقاءه والتصوير معه، ما سبب حالة من الفوضى والصراخ والاشتباكات واستخدم بعض الأشخاص الصواعق الكهربائية لفض التجمهر من حوله، بينما سكبت بعض السيدات المياه من الشرفات.

اضطر أحمد العوضي للدخول الى مدخل أحد المنازل والمكوث فيه لفترة ومع تزايد الجماهير، صعد إلى المنزل وجلس به لفترة حتى تدخلت قوات الشرطة من قسم إمبابة ونجحت في إخراجه من المنطقة.



مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المميزة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم