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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفوق على نادي بأكمله.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا خارج المستطيل الأخضر

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، التوهج على الملاعب الإنجليزية، وبالتحديد أمام فريق مانشستر يونايتد العريق.

تخطى الفرعون المصري محمد صلاح عدد متابعي نادي مانشستر يونايتد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وصل عدد متابعي محمد صلاح على انستجرام إلى 64.5 مليون متابع، مقابل 64.3 مليون لصالح نادي مانشستر يونايتد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 70 نقطة متفوقًا بفارق 12 نقطة على أرسنال صاحب الوصافة قبل 9 مراحل على نهاية المسابقة.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز في 6 مباريات من أصل 9 للوصول إلى النقطة 88 وهي النقطة التي تضمن رسميًا فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد اللقب الـ 20 ومعادلة رقم مانشستر يونايتد القياسي.

محمد صلاح رقم قياسي ليفربول مانشستر يونايتد

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