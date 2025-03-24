قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال يضرب عروش أغنى 9 رجال في العالم.. 294 مليار دولار تتبخر خلال أيام
بلومبرج: إدارة ترامب تواجه أكثر من 150 دعوى قضائية في شهرين
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
كيفية صلاة التهجد وقيام الليل بالتفصيل.. اعرف الفرق بينهما
الحلقة الثامنة من ظلم المصطبة تكشف عن مؤامرة غامضة
أحمد عمر هاشم: الاعتكاف من العبادات المهمة والعظيمة في الإسلام
تفوق على نادي بأكمله.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا خارج المستطيل الأخضر
حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين
بعد زيزو.. تحركات أهلاوية لضم لاعب زملكاوي جديد
كان راجع من العمرة..صحة قنا تنعى طبيبها المتوفى بحادث تريلا الصحراوى
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
الحوثيون يجبرون 75% من السفن الأمريكية على تجنب المرور بالبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كامالا هاريس تفكر في الترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا.. وترامب يوجه لها نصيحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

كشفت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، أن نائبة الرئيس الأمريكي السابق، كامالا هاريس، التي خسرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تفكر جديًا في الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، وهو القرار الذي دفع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إلى تقديم نصيحة لها قبل أن تتخذ هذه الخطوة.

ترامب ينتقد أسلوب هاريس 

خلال مقابلة مع الصحفي كلاي ترافيس على متن الطائرة الرئاسية، علّق ترامب على احتمال ترشح هاريس قائلًا: "عليها إجراء المقابلات قبل هذه الخطوة"، في إشارة إلى أسلوبها السابق في التعامل مع وسائل الإعلام، حيث واجهت انتقادات بالتهرب من إجراء مقابلات صحفية خلال حملتها الانتخابية السابقة.

وفي محاولة منها لتحسين صورتها، كثفت هاريس من ظهورها الإعلامي مؤخرًا، لكنها تعرضت لاتهامات جديدة بالتهرب من الأسئلة الصعبة، وفقًا لتقرير "فوكس نيوز".

ترامب يهاجم بايدن وهاريس

وأضاف ترامب، موجهًا حديثه إلى الرئيس السابق جو بايدن ونائبته: "لا يُمكن لهما الإفلات من العقاب.. لقد أفلت من العقاب بسبب كوفيد"، في إشارة إلى الانتقادات التي واجهتها إدارة بايدن بشأن تعاملها مع الجائحة والسياسات الداخلية والخارجية.

وبحسب "فوكس نيوز"، فإن هاريس تفكر بجدية في الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها النهائي بحلول نهاية الصيف.

وأكد أحد مستشاريها السابقين لشبكة "سي بي إس نيوز" أن هاريس ستكون "مناسبة تمامًا" لهذا المنصب، مشيرًا إلى خبرتها السياسية الواسعة على المستويين الوطني والولائي.

وأوضح المستشار أن "كاليفورنيا، التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، تمر بتحديات كبيرة، وفي ظل بحث الحزب الديمقراطي عن قيادة وطنية قوية، قد تكون هاريس الخيار الأنسب لإدارة الولاية في المرحلة القادمة".

ترامب أمريكا دونالد ترامب هاريس كامالا هاريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

رئيس الوزراء اجازة العيد

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص والحكومي

وفاة الدكتور إمام رمضان

صاحب فتوى سرقة الكهرباء.. وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

زيزو وممدوح عباس

بعد التطاول على والده.. زيزو يرفض تدخل ممدوح عباس في تجديد عقده

الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسمي

بشرى خير.. محافظات تفعيل الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسميا

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بورفؤاد يستجيب لطلبات وشكاوى قطاع عريض من ساكني مساكن الحرفيين - الفيروز

رئيس مدينة بورفؤاد: نسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل

6 بورسعيديات يفزن بعمرة مستقبل وطن الباسلة

كتلة بورسعيد البرلمانية تعلن فوز 6 سيدات بالعمرة

جامعة بورسعيد تحتضن مائدة إفطار الوحدة الوطنية لقيادات المحافظة

قيادات الباسلة تجتمع على مائدة إفطار الوحدة الوطنية بجامعة بورسعيد

بالصور

حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يحصل على الزئبق الأحمر من المغارة

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم

فيديو

صورة أرشيفية

بعد سنوات من الغموض.. عادل إمام يكشف سر الاسم الأشهر في مدرسة المشاغبين

احمد ماهر

رفض يعتذر للزعيم وقال لا حياء في الفن.. تصريحات جرئية للفنان احمد ماهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد