كامالا هاريس تفكر في الترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا.. وترامب يوجه لها نصيحة

كشفت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، أن نائبة الرئيس الأمريكي السابق، كامالا هاريس، التي خسرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تفكر جديًا في الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، وهو القرار الذي دفع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إلى تقديم نصيحة لها قبل أن تتخذ هذه الخطوة.

ترامب ينتقد أسلوب هاريس

خلال مقابلة مع الصحفي كلاي ترافيس على متن الطائرة الرئاسية، علّق ترامب على احتمال ترشح هاريس قائلًا: "عليها إجراء المقابلات قبل هذه الخطوة"، في إشارة إلى أسلوبها السابق في التعامل مع وسائل الإعلام، حيث واجهت انتقادات بالتهرب من إجراء مقابلات صحفية خلال حملتها الانتخابية السابقة.

وفي محاولة منها لتحسين صورتها، كثفت هاريس من ظهورها الإعلامي مؤخرًا، لكنها تعرضت لاتهامات جديدة بالتهرب من الأسئلة الصعبة، وفقًا لتقرير "فوكس نيوز".

ترامب يهاجم بايدن وهاريس

وأضاف ترامب، موجهًا حديثه إلى الرئيس السابق جو بايدن ونائبته: "لا يُمكن لهما الإفلات من العقاب.. لقد أفلت من العقاب بسبب كوفيد"، في إشارة إلى الانتقادات التي واجهتها إدارة بايدن بشأن تعاملها مع الجائحة والسياسات الداخلية والخارجية.

وبحسب "فوكس نيوز"، فإن هاريس تفكر بجدية في الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها النهائي بحلول نهاية الصيف.

وأكد أحد مستشاريها السابقين لشبكة "سي بي إس نيوز" أن هاريس ستكون "مناسبة تمامًا" لهذا المنصب، مشيرًا إلى خبرتها السياسية الواسعة على المستويين الوطني والولائي.

وأوضح المستشار أن "كاليفورنيا، التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، تمر بتحديات كبيرة، وفي ظل بحث الحزب الديمقراطي عن قيادة وطنية قوية، قد تكون هاريس الخيار الأنسب لإدارة الولاية في المرحلة القادمة".