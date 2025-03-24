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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يرغب في بيع أونانا

اونانا
اونانا
محمد بدران

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بشأن مستقبل الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن إدارة مانشستر يونايتد نفد صبرها بشأن أداء الحارس الكاميروني، وتسعى لتسويقه ورحيله عن الفريق بناء على طلب المدرب روبن أموريم.

وأوضحت الصحيفة أن أونانا بدوره أعطى الضوء الأخضر لوكلائه بالبحث عن عروض له في الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن أموريم يتطلع الآن إلى ضم اثنين من أبرز حراس المرمى الشباب في أوروبا، بعد قرار أندريه أونانا بمغادرة اليونايتد.

يذكر أن أونانا، البالغ من العمر 28 عاما، قد تألق مع العديد من الأندية مثل إنتر ميلان وأياكس أمستردام، حتى وقع معه مانشستر يونايتد في يوليو 2023.

وسيعود يونايتد خلال الفترة المقبلة إلى التدريبات بعد فترة التوقف الدولية، حيث يستعدون لمواجهة نوتنغهام فورست الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من أبريل.

مانشستر يونايتد اونانا الحارس الكاميروني الدوري السعودي

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