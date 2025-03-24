بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى الإمكانيات

أطلقت شركة Anker رسميًا شاحنها الصغير الأنيق الجديد Nano 45W في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما عن تصميم الشاحن فهو يزن 52 جرامًا ويبلغ طوله حوالي 36.8 مم فقط، وهو أخف وزنًا بمقدار 17 جرامًا مقارنةً بسابقه Nano II 713 ويحتوي هذا الشاحن الصغير على تقنية GaN المتطورة القادرة على توفير طاقة سريعة وفعالة تصل إلى 45 واط.

شاحن أنكر نانو 45

شاحن أنكر نانو 45

وفقا لموقع gizmochina يأتي شاحن Nano 45W بتصميم مضغوط، قابس قابل للطي وصُمم هذا الشاحن الصغير ليمنحك سرعة فائقة.

ووفقًا لشركة Anker، يُمكنه شحن هاتف سامسونج جالكسي S25 Ultra حتى 50% في 20 دقيقة فقط، وشحنه بالكامل في أقل من ساعة

على الجانب الآخر، يأتي الشاحن مزود بمنفذ PowerIQ 3.0 و USB-C مما يتيح توصيلًا ذكيًا للطاقة، ليس فقط لأجهزة سامسونج، بل أيضًا لأجهزة ايفون وiPad وماك بوك وهواتف بيكسل وغيرها وبالإضافة إلى السرعة، يُركز شاحن نانو 45 واط على السلامة والمتانة فهو مزود بأحدث تقنيات أنكر ActiveShield 3.0، التي تراقب درجة الحرارة ستة ملايين مرة يوميًا لضمان تبريد مثالي وموثوقية طويلة الأمد.

على الجانب الآخر توفر تقنية MultiProtect للسلامة حماية متقدمة ضد التسرب الكهربائي والجهد العالي وتقلبات التيار الكهربائي.

ميزات آخرى لشاحن أنكر نانو 45

ليس عمليًا فحسب، بل يأتي الشاحن بتصميم عصري مما يمنحه مظهرًا أنيقًا دون أن يكون مُلفتًا للنظر.

على الجانب الآخر، يعد المقبس القابل للطي مما يجعله سهل الحمل في أي حقيبة أو جيب ويعد شاحن Anker Nano 45W Mini متاحًا حاليًا باللون الأسود وهو متاح للبيع عبر المتاجر الإلكترونية، مقابل 34.99 دولارًا أمريكيًا.