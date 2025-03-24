قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا
24 رمضان.. تعرف على أهم الأحداث التاريخية في هذا اليوم
مفاجآت موسم أفلام عيد الفطر 2025.. تامر حسني المرشح الأبرز وغياب محمد رمضان
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟
بلدية رفح: حي تل السلطان يشهد إبادة جماعية
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
الكهرباء تستعد لعيد الفطر.. فرق طوارئ ومولدات اضافية لساحات الصلاة
كل شيء عن ليلة القدر.. 3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصانع السكر
خط ساخن لطلب الخدمات المرورية فى أى مكان
مكتب نتنياهو: الإدعاء الخاص بالسماح لرئيس الشاباك بجمع أدلة ضد بن جفير كذب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى الإمكانيات

شاحن Nano 45W
شاحن Nano 45W
لمياء الياسين

أطلقت شركة Anker رسميًا شاحنها الصغير الأنيق الجديد Nano 45W في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما عن تصميم الشاحن فهو يزن  52 جرامًا ويبلغ طوله  حوالي 36.8 مم فقط، وهو أخف وزنًا بمقدار 17 جرامًا مقارنةً بسابقه Nano II 713 ويحتوي هذا الشاحن الصغير على تقنية GaN المتطورة القادرة على توفير طاقة سريعة وفعالة تصل إلى 45 واط.

شاحن أنكر نانو 45 

شاحن أنكر نانو 45 

وفقا لموقع gizmochina يأتي شاحن Nano 45W بتصميم مضغوط، قابس قابل للطي وصُمم هذا الشاحن الصغير ليمنحك سرعة فائقة.

 ووفقًا لشركة Anker، يُمكنه شحن هاتف سامسونج جالكسي S25 Ultra حتى 50% في 20 دقيقة فقط، وشحنه بالكامل في أقل من ساعة 

على الجانب الآخر، يأتي الشاحن مزود بمنفذ PowerIQ 3.0  و USB-C مما يتيح توصيلًا ذكيًا للطاقة، ليس فقط لأجهزة  سامسونج، بل أيضًا لأجهزة ايفون وiPad وماك بوك وهواتف بيكسل وغيرها وبالإضافة إلى السرعة، يُركز شاحن نانو 45 واط على السلامة والمتانة فهو مزود بأحدث تقنيات أنكر ActiveShield 3.0، التي تراقب درجة الحرارة ستة ملايين مرة يوميًا لضمان تبريد مثالي وموثوقية طويلة الأمد.

على الجانب الآخر توفر تقنية MultiProtect للسلامة حماية متقدمة ضد التسرب الكهربائي والجهد العالي وتقلبات التيار الكهربائي.

ميزات آخرى لشاحن أنكر نانو 45 

ليس عمليًا فحسب، بل يأتي الشاحن بتصميم عصري مما يمنحه مظهرًا أنيقًا دون أن يكون مُلفتًا للنظر.

على الجانب الآخر، يعد المقبس القابل للطي مما يجعله سهل الحمل في أي حقيبة أو جيب ويعد شاحن Anker Nano 45W Mini متاحًا حاليًا باللون الأسود وهو متاح للبيع عبر المتاجر الإلكترونية، مقابل 34.99 دولارًا أمريكيًا.

شركة Anker شاحن Nano 45W هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra هاتف سامسونج أجهزة سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

الاهلي

ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسمي

بشرى خير.. محافظات تفعيل الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسميا

حالة الطقس

تغير مفاجئ فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذه أهم الظواهر

موعد اجازه عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي

صورة أرشيفية

اللعبة الأخيرة.. ترعة تخطف روح شقيقتين في سوهاج

مضيفة طيران

بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع

أحمد العوضي في إمبابة

فوضى وصراخ واشتباكات.. الشرطة تتدخل لإنقاذ أحمد العوضي من تجمهر إمبابة

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي يكشف عن كواليس التحضير لشخصية شناوي في قلبي ومفتاحه

حنان ماضي

حنان ماضي تحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي.. 2 أبريل

علي الحجار

100 سنة غنا.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا لتكريم فريد الأطرش

بالصور

طريقة عمل الكحك الناعم

طريقة عمل الكحك الناعم
طريقة عمل الكحك الناعم
طريقة عمل الكحك الناعم

مكافأة ثمينة من بورش لكل من يتخلى عن هذه السيارة

بورش
بورش
بورش

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس خلال 3 أيام فقط

قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط
قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط
قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط

فيديو

اعتزال خالد يوسف

خالد يوسف يلحق بمحمد سامي ويعتزل الإخراج.. حقيقة الخبر المنتشر

حدث ليلا

حدث ليلا| الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين.. استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

صورة أرشيفية

بعد سنوات من الغموض.. عادل إمام يكشف سر الاسم الأشهر في مدرسة المشاغبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد