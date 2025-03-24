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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان ماضي تحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي.. 2 أبريل

حنان ماضي
حنان ماضي
أحمد إبراهيم

تحيي الفنانة حنان ماضي حفلاغنائيا على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى الأريعاء الموافق 2 أبريل المقبل. 

وتشدو حنان ماضي بمجموعة من الأغانى القديمة التى تنال اعجاب الجمهور أبرزها "شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، غناك يا بحر، وانت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس".

حنان ماضي

وقد احتفلت الفنانة حنان ماضي بنجاح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "كسبنا مشاعرنا"، والتي تم طرحها مؤخرًا. وقد لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مما دفع الفنانة للاحتفاء بهذا الإنجاز.

وعبّرت حنان ماضي عن سعادتها بنجاح الأغنية، وقالت في لقاء خاص لـ"صدي البلد": "أنا سعيدة جدًا بنجاح أغنية 'كسبنا مشاعرنا'. الأغنية تتحدث عن أن النهايات أخلاقية، وهي أغنية رومانسية تم طرحها في عيد الحب". وأضافت: "ردود الأفعال والتعليقات الجميلة أسعدتني جدًا، وأشكر كل الجمهور الرائع".

وتابعت حنان ماضي: "أنا لا أختار أعمالي بنفسي، كل شيء بتوفيق من الله. أنا لم أغب عن الساحة، ولكن لم يكن هناك تسليط للضوء عليّ. والحجاب لم يؤثر على علاقتي مع الجمهور، بل الناس دائمًا تقول لي: 'ربنا يثبتك على الحجاب'".

وعن مغنيي المهرجانات، قالت: "في منهم موهوبين، وربنا يوفقهم". وأضافت: "تترات المسلسلات شيء مهم جدًا في العمل الفني".

أما عن أعمالها القادمة، كشفت حنان ماضي أنها ستشارك في تتر مسلسل للنجمة حنان مطاوع.

يذكر أن حنان ماضي كانت قد طرحت أغنيتها الجديدة "كسبنا مشاعرنا" عبر منصات الموسيقى المختلفة، بالإضافة إلى نشرها على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث حصدت آلاف المشاهدات في وقت قصير.

الأغنية من تأليف وألحان محمود أكرم، وتوزيع خالد عويضة، فيما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر. كما شارك في العمل المايسترو تامر غنيم في التريات، وأمين إسماعيل كمخرج للجلسة التطويرية.

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