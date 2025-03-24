مفاجآت موسم أفلام عيد الفطر 2025.. تامر حسني المرشح الأبرز وغياب محمد رمضان

تحدث الناقد الفني هيثم مفيد عن أفلام عيد الفطر 2025، المقرر أن تنافس بعد انتهاء شهر رمضان.

قال الناقد الفني هيثم مفيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «تم الاستقرار بشكل نهائي على 4 أفلام ممثلين لموسم أفلام عيد الفطر 2025، بعد تأكيد إعلان الفنان محمد رمضان على عرض فيلمه الجديد أسد في موسم عيد الأضحى المقبل».

وتابع: «وهذا القرار منطقي لأن الفيلم ينتمي لنوعية الدراما التاريخية تم العمل عليه لأكثر من 3 سنوات حتى الآن وذلك بحسب الفنان محمد رمضان بطل الفيلم وقال إنه أبعده عن الدراما التلفزيونية الفترة الماضية تحضيرًا لفيلمه الجديد، فكانت ستكون مجازفة كبيرة إذا عُرض الفيلم في موسم عيد الفطر».

وأشار: «أحداث فيلم أسد تدور في القرن الـ 13 الميلادي عن أحد الشخصيات التاريخية، قريبة نوعًا ما من شخصية علي الزيبق التي قدمها محمد رمضان مع المخرج شريف عرفة في فيلم الكنز، وهناك فئة عمرية معينة مسيطرة على موسم أفلام عيد الفطر هذا العام، وهي نفس الفئة التي سيطرت على أغلب أعمال الموسم الرمضاني الحالي، باستثناء الفنان تامر حسني الذي يشارك بفيلم ريستارت وكان قد غاب عن موسم أفلام العيد العام الماضي وآخر موسم شارك به عام 2023 بفيلم تاج».

وتابع: «الفنان تامر حسني فرصته أكبر والمرشح الأبرز لسباق أفلام عيد الفطر، خاصةً أنه التعاون الثالث له مع المخرجة سارة وفيق بعد تجربتين ناجحين على مستوى شباك التذاكر فيلم مش أنا، وفيلم تاج، ويمكن معروف عن ثنائيتهم السابقة التي أثارت ضجة كبيرة فكرة الإيرادات الضخمة، ويركز عليها تامر حسني في الترويج لأعماله الفنية، ولذلك متوقع يكون له نصيب كبير من الإيرادات».

واختتم الناقد الفني هيثم مفيد: «ولكن سيكون فيلم سيكو سيكو من أبرز المرشحين وواحد من الأحصنة السوداء المرشحة هذا العام بقوة في موسم أفلام عيد الفطر لينافس مع فيلم تامر حسني".