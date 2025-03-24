الكهرباء تستعد لعيد الفطر.. فرق طوارئ ومولدات اضافية لساحات الصلاة

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها التى وضعتها فى شهر رمضان المبارك لتستمر خلال أيام عيد الفطر، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، ومواجهة حدوث تغيرات مناخية محتملة مصاحبة لفصل الشتاء خلال أيام العيد.

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك وأيام العيد، ومواصلة تنفيذ أنماط التشغيل الجديدة للحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات

فرق طوارئ ومولدات إضافية

قال الدكتور محمود عصمت أنه تم الانتهاء من الاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة استهلاك الكهرباء ، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وتكثيف عمليات الصيانة وزيادة اعداد فرق الطوارئ.

وتم تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة أماكن إقامة الشعائر الدينية وصلاة العيد وكذلك المنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، وهناك متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال غرفة الطوارئ بالشركة القابضة والوزارة.

تكثيف حملات التفتيش على سارقى الكهرباء

كما يوجد غرفة طوارئ فى الوزارة مسئولة عن المتابعة فى جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتقديم الخدمات .

كما سيتم تكثيف حملات التفتيش على سارقى الكهرباء خاصة فى مناطق الاحتفالات غير المرخصة وكذلك المتابعة الميدانية من قبل رؤساء شركات التوزيع .