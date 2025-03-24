قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا
24 رمضان.. تعرف على أهم الأحداث التاريخية في هذا اليوم
مفاجآت موسم أفلام عيد الفطر 2025.. تامر حسني المرشح الأبرز وغياب محمد رمضان
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟
بلدية رفح: حي تل السلطان يشهد إبادة جماعية
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
الكهرباء تستعد لعيد الفطر.. فرق طوارئ ومولدات اضافية لساحات الصلاة
كل شيء عن ليلة القدر.. 3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصانع السكر
خط ساخن لطلب الخدمات المرورية فى أى مكان
مكتب نتنياهو: الإدعاء الخاص بالسماح لرئيس الشاباك بجمع أدلة ضد بن جفير كذب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تستعد لعيد الفطر.. فرق طوارئ ومولدات اضافية لساحات الصلاة

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر
وفاء نور الدين

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  تنفيذ خطتها التى وضعتها فى شهر رمضان المبارك لتستمر خلال أيام عيد الفطر، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، ومواجهة حدوث تغيرات مناخية محتملة مصاحبة لفصل الشتاء خلال أيام العيد.

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك وأيام العيد، ومواصلة تنفيذ أنماط التشغيل الجديدة للحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود  والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات

فرق طوارئ ومولدات إضافية

 

قال الدكتور محمود عصمت أنه تم  الانتهاء من الاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة استهلاك الكهرباء ، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وتكثيف عمليات الصيانة وزيادة اعداد فرق الطوارئ.

وتم تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة أماكن إقامة الشعائر الدينية وصلاة العيد وكذلك المنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، وهناك متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال غرفة الطوارئ بالشركة القابضة والوزارة.

تكثيف حملات التفتيش على سارقى الكهرباء

 كما يوجد  غرفة طوارئ فى الوزارة مسئولة عن المتابعة فى جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتقديم الخدمات .

كما سيتم تكثيف حملات التفتيش على سارقى الكهرباء خاصة فى مناطق الاحتفالات غير المرخصة وكذلك المتابعة الميدانية من قبل رؤساء شركات التوزيع .

الكهرباء عيد الفطر وزارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

الاهلي

ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسمي

بشرى خير.. محافظات تفعيل الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسميا

حالة الطقس

تغير مفاجئ فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذه أهم الظواهر

موعد اجازه عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي

صورة أرشيفية

اللعبة الأخيرة.. ترعة تخطف روح شقيقتين في سوهاج

مضيفة طيران

بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع

أحمد العوضي في إمبابة

فوضى وصراخ واشتباكات.. الشرطة تتدخل لإنقاذ أحمد العوضي من تجمهر إمبابة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر 25 رمضان اليوم.. اغتنمها بـ4 كلمات من المغرب

إبراهيم الهدهد

فساد وإفساد.. إبراهيم الهدهد يحذر من أكل أموال الناس بالباطل

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

الدكتور نظير عياد: الفتاوى تواجه تحديات غير مسبوقة فى ظل الثورة الرقمية

بالصور

طريقة عمل الكحك الناعم

طريقة عمل الكحك الناعم
طريقة عمل الكحك الناعم
طريقة عمل الكحك الناعم

مكافأة ثمينة من بورش لكل من يتخلى عن هذه السيارة

بورش
بورش
بورش

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس خلال 3 أيام فقط

قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط
قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط
قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط

فيديو

اعتزال خالد يوسف

خالد يوسف يلحق بمحمد سامي ويعتزل الإخراج.. حقيقة الخبر المنتشر

حدث ليلا

حدث ليلا| الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين.. استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

صورة أرشيفية

بعد سنوات من الغموض.. عادل إمام يكشف سر الاسم الأشهر في مدرسة المشاغبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد