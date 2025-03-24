ناقد رياضي: منتخب مصر اقترب من المونديال بنسبة 60%.. ومحمد صلاح أفضل جناح في العالم

قال وائل سامي، الناقد الرياضي، أن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال وائل سامي، خلال لقاء مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر اقترب من المونديال بنسبة 60%، ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المطلوبة من حسام حسن».

وأردف قائلًا: «فرصتنا كبيرة في التأهل وفرص منتخبات أخرى كذلك مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم وزيادة عدد مقاعد أفريقيا في المونديال».

وأشار سامي إلى أن منتخب سيراليون ليس منافسًا سهلًا، ولا بد من الفوز عليه لأنه أصبح يمتلك 8 نقاط بعد الفوز على غينيا بيساو بالتساوي مع بوركينا فاسو

واعتبر وائل سامي أن محمد صلاح هو أفضل جناح في العالم حاليًا، مضيفًا: «من يقول إنه لا يقدم المستوى المطلوب منه مع المنتخب "محتاج يتعالج"».