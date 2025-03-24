فرصة عمل لأفراد أمن في الخارج براتب 20 ألف جنيه شهريًا

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأفراد أمن من العمالة المصرية للعمل في شركة متخصصة في مجال الحراسة، في إحدى الدول الخليجية، براتب شهري يُعادل 19 ألف و680 جنيه مصري، دعا الوزير الشباب الراغب في العمل على هذه الفرص تقديم السيرة الذاتية ،والأوراق المطلوبة على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index .

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب بالخارج ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التقديم على هذه الفرص حتى الأربعاء26-3-2025، وأوضحت أن نوع التعاقد"حكومي"، ومدته سنة واحدة ويُجدد، وفترة اختبار 100 يوم، مع توفير ضمان صحي، وسكن، ومواصلات، وإجازة 30 يوم في السنة.

وقالت أن الشروط المطلوبة أن يكون السن من 21 إلى 45 سنة، ومع إجادة اللغة العربية والإنجليزية، وحاصل على مؤهل جامعي، أو دبلوم أو إعدادي، وخبرات عملية، سنة في مجال الأمن.