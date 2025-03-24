أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. أسعار الذهب والدولار.. حقيقة اكتشاف مدينة عملاقة تحت أهرامات الجيزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصطفى وزيرى يكشف عن حقيقة اكتشاف مدينة عملاقة تحت أهرامات الجيزة| تفاصيل



أثار فريق من الباحثين الإيطاليين جدلاً واسعًا بعد إعلانهم عن اكتشاف هياكل ضخمة يُعتقد أنها تمتد على عمق أكثر من 4000 قدم تحت هضبة الجيزة، ما وصفه البعض بأنه "مدينة تحت الأرض" مخفية أسفل الموقع الأثري الشهير.

من جانبه نفى مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، صحة الشائعات، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول اكتشاف مدينة عملاقة مخفية تحت هضبة الجيزة "عار تمامًا من الصحة".

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال فصل الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة يتابع بصورة دورية الجهود المبذولة لتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء خلال فصل الصيف، معقبًا: "وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارتي البترول والمالية يتم التحرك على أكثر من محور لتوفير احتياجات الصيف".

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجرى التنسيق لدراسة احتياجات محطات الكهرباء التقليدية والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة خلال شهور الصيف ومتابعة جهود الربط الكهربائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة على رأسها المملكة العربية السعودية، بجانب توفير الأراضي والعمل على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو، عن أسعار الذهب اليوم، الأثنين، وأسعار السبائك الذهبية.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذى شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4891 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4280 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3668 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 34240 جنيها.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الاثنين، كالتالي:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.70 جنيه للبيع و50.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 55.83 جنيه للبيع، و54.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.51 جنيه للبيع، و65.36 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.49 جنيه للبيع، و13.46 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 164.13 جنيه للبيع، و163.92 جنيه للشراء.

ناقد رياضي: منتخب مصر اقترب من المونديال بنسبة 60%.. ومحمد صلاح أفضل جناح في العالم

قال وائل سامي، الناقد الرياضي، أن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال وائل سامي، خلال لقاء مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر اقترب من المونديال بنسبة 60%، ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المطلوبة من حسام حسن».

وأردف قائلًا: «فرصتنا كبيرة في التأهل وفرص منتخبات أخرى كذلك مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم وزيادة عدد مقاعد أفريقيا في المونديال».

مفاجآت موسم أفلام عيد الفطر 2025.. تامر حسني المرشح الأبرز وغياب محمد رمضان

تحدث الناقد الفني هيثم مفيد عن أفلام عيد الفطر 2025، المقرر أن تنافس بعد انتهاء شهر رمضان.

قال الناقد الفني هيثم مفيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «تم الاستقرار بشكل نهائي على 4 أفلام ممثلين لموسم أفلام عيد الفطر 2025، بعد تأكيد إعلان الفنان محمد رمضان على عرض فيلمه الجديد أسد في موسم عيد الأضحى المقبل».

وتابع: «وهذا القرار منطقي لأن الفيلم ينتمي لنوعية الدراما التاريخية تم العمل عليه لأكثر من 3 سنوات حتى الآن وذلك بحسب الفنان محمد رمضان بطل الفيلم وقال إنه أبعده عن الدراما التلفزيونية الفترة الماضية تحضيرًا لفيلمه الجديد، فكانت ستكون مجازفة كبيرة إذا عُرض الفيلم في موسم عيد الفطر».

موجة حارة تبدأ اليوم.. الأرصاد تكشف عن تغيرات جوية كبيرة الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، ما يجعل الأجواء معتدلة خلال ساعات النهار.

توقعات بتغيرات جوية بدءًا من اليوم

أضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية على "القناة الأولى"، أن بداية من اليوم ستتأثر الأحوال الجوية بكتل هوائية دافئة، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد، وحار على جنوبها، مع برودة ليلية وصباحًا على أغلب الأنحاء.

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة استقبلت 61 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة الفلسطينية" أن مستشفيات غزة استقبلت 61 شهيدا بينهم 4 جثامين تم انتشالهم من تحت الأنقاض خلال 24 ساعة الماضية.

وكشف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، بشير جبر، تفاصيل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بقطاع غزة.

وقال إن الاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى الرئيسي، الذي يضم قسم الاستقبال والطوارئ، وغرف العمليات المركزية، وبنك الدم، والعيادات الخارجية.

محمد الصاوي يرد على شائعة إصابته بالشلل: موتوني مرتين

رد الفنان محمد الصاوي ، على شائعات إصابته بالشلل، قائلا: "«شخصيتي في مسلسل إش إش طيب ومسالم، وتحية للمخرج محمد سامي، لأنه كل سنة بيفاجئنا بشئ جميل وجديد سواء على مستوى الإخراج أو التأليف».

وأضاف الفنان محمد الصاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد: «أول مرة أتعاون معه هذا العام ويساعد الفنان يقرب من الشخصية، والجمهور تعود مني على الكوميديا لكن في مسلسل إش إش قدمت تركيبة جديدة عليّ».