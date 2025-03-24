أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين.

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الاثنين، كالتالي:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.70 جنيه للبيع و50.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 55.83 جنيه للبيع، و54.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.51 جنيه للبيع، و65.36 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.49 جنيه للبيع، و13.46 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 164.13 جنيه للبيع، و163.92 جنيه للشراء.



