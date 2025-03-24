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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زلزال يضرب عروش أغنى 9 رجال في العالم.. 294 مليار دولار تتبخر خلال أيام

إيلون ماسك
إيلون ماسك
عبد العزيز جمال

شهدت الأسواق العالمية هزة عنيفة في الأشهر الأخيرة، حيث تكبد 9 من بين أكبر 10 مليارديرات في العالم خسائر فادحة بلغت نحو 294 مليار دولار من صافي ثرواتهم خلال أقل من شهرين. 

هذه التراجعات الحادة جاءت وسط تصاعد التوترات الاقتصادية، وزيادة الرسوم التجارية، والتداعيات السلبية التي أثرت على سوق الأسهم العالمية.

ووفقًا للإحصائيات التي أعدتها "العربية Business"، تراجعت القيمة الإجمالية لثروات هؤلاء المليارديرات من 1978 مليار دولار في بداية فبراير إلى 1684 مليار دولار حاليًا، بنسبة انخفاض بلغت 14.8%.

إيلون ماسك في الصدارة.. أكبر الخاسرين في 2025

احتل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المركز الأول بين أكثر الأثرياء تكبدًا للخسائر، حيث فقد 25.2% من ثروته، ما يعادل 108 مليارات دولار. 

 وتراجعت ثروته من 428 مليار دولار في بداية فبراير إلى 320 مليار دولار في الوقت الحالي، نتيجة انخفاض أسهم شركته بشكل حاد بسبب التحديات الاقتصادية وسوق السيارات الكهربائية.

جيف بيزوس يخسر 39 مليار دولار في أسابيع

جاء الملياردير جيف بيزوس، مؤسس أمازون، في المركز الثاني، حيث فقد 15.2% من ثروته، ما يعادل 39 مليار دولار. 

انخفضت ثروته من 256 مليار دولار في فبراير إلى 217 مليار دولار الآن، متأثرة بتراجع أسهم أمازون وتباطؤ النمو الاقتصادي.

مارك زوكربيرغ.. صعود سريع يليه خسائر قاسية

كان مؤسس ميتا (فيسبوك سابقًا) مارك زوكربيرغ المفاجأة الكبرى في الفترة الماضية، حيث قفز عدة مراكز ليحتل المركز الثالث في قائمة أثرياء العالم، لكنه لم يسلم من الخسائر، إذ فقد 11.3% من ثروته، أي ما يعادل 27 مليار دولار، لتنخفض ثروته من 238 مليار دولار إلى 211 مليار دولار.

برنارد أرنو يتراجع للمركز الرابع

أما برنارد أرنو، عملاق صناعة الأزياء الفاخرة، فقد حل في المركز الرابع بعد انخفاض ثروته بنسبة 15.4%، حيث خسر 32 مليار دولار، لتنخفض ثروته من 207 مليارات دولار إلى 175 مليار دولار.

لاري إليسون يخسر 18 مليار دولار

في المركز الخامس، جاء لاري إليسون، مؤسس أوراكل، الذي فقد 9.4% من ثروته، بما يعادل 18 مليار دولار، ليتراجع من 191 مليار دولار إلى 173 مليار دولار.

وارن بافيت.. الرابح الوحيد وسط العاصفة!

في ظل الخسائر الضخمة التي طالت أثرياء العالم، كان المستثمر الشهير وارن بافيت هو الرابح الوحيد بين العشرة الكبار. 

سجلت ثروته ارتفاعًا بنسبة 10.8%، بزيادة قدرها 16 مليار دولار، حيث ارتفعت ثروته من 147 مليار دولار إلى 163 مليار دولار، مما يعكس استراتيجياته الاستثمارية الحكيمة.

تراجع ثروات غيتس وبيغ وبرين وبالمر

  • بيل غيتس: خسر 4 مليارات دولار، بانخفاض 2.4%، حيث تراجعت ثروته من 166 مليار دولار إلى 162 مليار دولار.
  • لاري بيغ: انخفضت ثروته بنسبة 14.3%، حيث فقد 25 مليار دولار، لتتراجع من 174 مليار دولار إلى 149 مليار دولار.
  • سيرغي برين: خسر 23 مليار دولار، بنسبة انخفاض 14.1%، متراجعًا من 163 مليار دولار إلى 140 مليار دولار.
  • ستيف بالمر: خسر 18 مليار دولار، بنسبة تراجع 11.6%، لتنخفض ثروته من 155 مليار دولار إلى 137 مليار دولار.

اضطرابات الأسواق.. هل تستمر الخسائر؟

يعيش الاقتصاد العالمي مرحلة اضطراب كبيرة، مما يؤثر بشدة على ثروات كبار المستثمرين. 

ومع استمرار التوترات التجارية، وتذبذب أسواق الأسهم، قد تتواصل موجة الخسائر، أو نشهد مفاجآت جديدة في ترتيب قائمة الأثرياء خلال الأشهر المقبلة.

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