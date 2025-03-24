تفاصيل حبس شخصين بتهمة تعريض حياة مواطنين للخطر بعين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة استقلال دراجة نارية وأداء حركات استعراضية وإشهار سلاح أبيض معرضان حياتهما والمواطنين للخطر بعين شمس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تفاصيل الواقعة..

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بأداء حركات إستعراضية وإشهار أحدهما سلاح أبيض والتلويح به معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما وتبين انهما عاملان، وبحوزتهما الدراجة النارية – السلاح الأبيض "المستخدمان فى الواقعة" وبمواجتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتهمين والدراجة النارية.