مش مصدقة إنه مات.. أرملة محمد رحيم تحكي تفاصيل وفاته

أكدت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، و زوجة الملحن محمد رحيم ، أن الفنان تامر حسني كان من الفنانين المحبين لزوجي الراحل، مشيرة إلى أنه كان بمثابة أخو رحيم.

https://youtube.com/shorts/nm6zMIFcUFc

وقالت أنيسة كوتة، خلال لقاء لها لبرنامج "سابع سما"، عبر فضائية "النهار"، ان علاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قوية بزوجي الراحل، مؤكدة أن شيرين ليست من معارفي، رغم معرفتي بحسام حبيب، وأُفضل دائمًا أن أكون مطّلعة عن كثب على الشخص الذي أتحدث عنه.

المستوى الشخصي

وتابعت زوجة الملحن أن الفنانة مي فاروق من الأصدقاء المقربين لي، وأنا أحبها على المستوى الشخصي.

https://youtube.com/shorts/nm6zMIFcUFc