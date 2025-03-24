وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين، بحضور عدد من مسئولي الجانبين.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالدكتور أسامة الأزهري والوفد المرافق له، مهنئًا إياهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مثمِّنًا التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، عن سعادته باللقاء، مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في مختلف الملفات المشتركة، موجهًا الشكر للمهندس شريف الشربيني على سرعة توجيهه لبحث جميع أوجه النزاعات وتسويتها بين الجهات التابعة للوزارتين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات التي تخدم المواطنين وتحسِّن من جودة حياتهم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة، وضرورة العمل المتواصل لتعزيز التعاون في كافة الموضوعات.