5 شهداء في قصف للاحتلال على خيام نازحين بين خان يونس ورفح الفلسطينية

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في غزة، يوسف أبو كويك، إنه سقط شهيدان جراء غارة للاحتلال استهدفت خيمة للنازحين في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات.



وأضاف "أبو كويك" في رسالة مباشرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عددًا من المصابين جراء استهداف تجمع للمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وأفاد المراسل بأن خمسة شهداء سقطوا في قصف للاحتلال على خيام نازحين في منطقة المواصي بين مدينتي خان يونس ورفح. كما أوضح أن طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلًا في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وفقًا للمصادر الطبية الفلسطينية.



وفي مخيم النصيرات، تم قصف منزل آخر، وانتشال عدد من الشهداء من منطقة المغراقة، بالإضافة إلى خمسة شهداء من منزلين مجاورين تعرضا للقصف أيضًا.