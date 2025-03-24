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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قطار الفراعنة مع العميد في محطته الـ10.. موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
خالد يوسف

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب سيراليون، في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفراعنة لتعزيز صدارتهم، في ظل احتلالهم صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني، وسيراليون في المركز الثالث.

العميد يتطلع لتحقيق الفوز في المحطة الـ10

يتطلع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لمواصلة النتائج المميزة منذ توليه المهمة الفنية، عندما يواجه منتخب سيراليون، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتمكن العميد من العودة بانتصار ثمين ضد إثيوبيا (2-0)، بالمباراة التي احتضنها الملعب العربي الزاولي في المغرب، وحافظ  على سلسلة اللا هزيمة في المباريات الرسمية، على مستوى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتي انتهت، أو الحالية والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحتى الآن قبل خوض المباراة العاشرة، حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 آخرين، فيما تجنب الخسارة في جميع مبارياته.

صلاح ومرموش والقوة الضاربة للفراعنة ضد سيراليون 

على عكس ما تردد بإراحة العميد للاعبيه الأساسيين أمام سيراليون، يتعامل الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، مع المباراة بجدية كاملة، ولن يمنح راحة للنجوم الأساسيين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، نظرا لأهمية اللقاء في تحديد مسار المنتخب في التصفيات، حيث يحلم العميد بإنجاز مزدوج "الفوز بكأس الأمم الإفريقية كمدرب، بعد أن حققها كلاعب، وتسليم الكأس لقائد المنتخب محمد صلاح".

وطالب مصدر بالمنتخب، بضرورة الدعم الجماهيري القوي، مؤكدا أن الجماهير الوقود الحقيقي للمنتخب بصفة عامة، وبصفة خاصة مع الشعبية الكبيرة لحسام حسن، التي تعيد الحماس إلى المدرجات، وأن مصر تتصدر مجموعتها، إلى جانب النتائج الإيجابية للمنتخبات العربية والإفريقية الأخرى.

موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تُقام مباراة مصر ضد سيراليون غد الثلاثاء، الموافق 25 مارس 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وستُنقل مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم عبر قناة "أون تايم سبورتس، التي حصلت على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما تملك شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية حقوق بث التصفيات الأفريقية في المملكة العربية السعودية، وستنقل المباراة عبر قناة SSC1 HD.

تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون

من المتوقع أن يتكون تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون من التالي وفقًا لاختيارات وأفكار حسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- خالد صبحي

خط الوسط مروان عطية- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح

ترتيب المجموعة الأولى

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، متفوقًا بـ5 نقاط على بوركينا فاسو الوصيفة، و6 نقاط على سيراليون التي تحتل المركز الثالث، وتضم المجموعة أيضًا غينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي.

قطار الفراعنة العميد مباراة مصر وسيراليون

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