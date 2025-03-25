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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ اليوم الثلاثاء عملية صرف معاشات أبريل 2025 من خلال منافذ الصرف مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وال atm .

انتهت  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الاجراءات اللازمة لبدء صرف معاش شهر أبريل 2025 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل .

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير و اليمن و البركات .

فيما أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو المقبل، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر كالآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انه سيتم صرف معاش شهر ابريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصريةو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من  11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

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