38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء عملية صرف معاشات أبريل 2025 من خلال منافذ الصرف مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وال atm .

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الاجراءات اللازمة لبدء صرف معاش شهر أبريل 2025 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل .

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير و اليمن و البركات .

فيما أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو المقبل، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر كالآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انه سيتم صرف معاش شهر ابريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصريةو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.