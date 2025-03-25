38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء عملية صرف معاشات أبريل 2025 من خلال منافذ الصرف مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وال atm .
انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الاجراءات اللازمة لبدء صرف معاش شهر أبريل 2025 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل .
وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير و اليمن و البركات .
فيما أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو المقبل، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر
ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر كالآتي:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انه سيتم صرف معاش شهر ابريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصريةو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.