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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آية سماحة: أنا متعقدة مش سهل أجيب طفل وأنا نفسي لسه ما عشتش حياتي

ايه سماحة
ايه سماحة
رنا عبد الرحمن

أكدت الفنانة آية سماحة، أنها عاشت في منزلها توتر الأجواء خلال طفولتها، وكانت العلاقة بين والديها مليئة بالمشاكل والخلافات، مضيفة: "عشت في بيت مليان مشاكل، ومكنتش شايفة حب أو علاقة صحية بين أبويا وأمي".

وأوضحت آية سماحة، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن الأمر زاد تعقيدًا عندما تزوج والدها من امرأة أخرى، مما أدى إلى انفصاله عن والدتها، وهو ما شكل صدمة لها.

تابعت: "مكنتش فاهمة ليه اتجوز عليها، كنت فاكرة طالما بيحبوا بعض يبقوا مع بعض.. لكن فهمت بعد كده إن الحب مش كل حاجة"، مشددة على أن والديها قررا في النهاية الانفصال التام، حيث تزوج كلاً منهما بشخص آخر، وهو ما جعلها تدرك أن الحياة متغيرة ولا شيء يدوم للأبد.

وكشفت آية سماحة، عن قرارها بعدم الإنجاب حاليًا، مؤكدة أن طفولتها غير المستقرة جعلتها تخشى فكرة إنجاب طفل يعيش في نفس الظروف.

اختتمت: "أنا متعقدة.. مش سهل أجيب طفل وأنا نفسي لسه ما عشتش حياتي"، مشددة على أنها ترى الأمومة التزامًا ضخمًا، وهي تخشى أن يكون وجود طفل في حياتها عبئًا يكبلها ويحد من حريتها.

ايه سماحة الانجاب عقدة الاطفال اميرة بدر قناة النهار

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