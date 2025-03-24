تجهيز الحدائق وطرح سلع مخفضة .. استعدادت مكثفة من وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر

مستشار وزير الزراعة:

طرح الكعك والبسكويت بالمنافذ بتخفيضات تصل ل 30 %

رفع درجة الاستعداد القصوى بمديريات الطب البيطري



مدير حدائق وزارة الزراعة:

تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة لحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق استعدادا لعيد الفطر



تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال عدة إجراءات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، أو تجهيز الحدائق لاستقبال العيد .

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن معهد تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة بدأ بالفعل يستعد لإنتاج كميات من الكعك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك .

وقال "إبراهيم " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، إنه سيتم طرح الكعك والبسكويت والبيتى فور قبل عيد الفطر بوقت كافي بمنافذ الزراعة بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30% ، وبجودة جيدة لإنها تتم تحت إشراف متخصصين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار " مستشار وزير الزراعة " أنه يتم زيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة لرفع العبء عن المواطن البسيط خلال شهر رمضان الكريم .

كما أوضح أن هناك توجيهات لمديري مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لمراقبة اسواق الاسماك واللحوم و لمنع التعدى على الأراضى الزراعية وإزالة أى تعديات فى مهدها خلال اجازة عيد الفطر المبارك للحفاظا على الرقعة الزراعية.

وأوضح أن الهدف الأساسى للمنافذ هو توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة، وحرصًا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية من خلال غرف العمليات لمتابعة سير العمل ومنع التلاعب فى الأسعار.





حدائق تابعة لوزارة الزراعة

وأعلنت الحدائق التابعة لوزارة الزراعة وهي الأسماك بالقاهرة وحدائق الحيوان بالمحافظات استعدادها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك تحت إشراف د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وصرح د عبدالستار شعوط مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك بالوزارة انه تم تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة لحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة العيد حيث تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين.

إضافة إلى التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية من اجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار .

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الاجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات وكذلك حديقة الأسماك بالقاهرة مشيرًا الى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات “الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية”.