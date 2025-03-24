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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تنجح فى استنباط صنف جديد من الرمان

الرمان
الرمان
شيماء مجدي

قال الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ان معهد بحوث البساتين  قد تمكن من استنباط صنف رمان جديد   وذلك طبقا القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2025  بتاريخ 17/3/2025 وهذا التسجيل يعتبر إضافة لاصناف الفاكهة المستنبطة من قبل معهد بحوث البساتين .

 ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز استنباط أصناف جديدة لتحقيق الأمن الغذائي المصري المستدام  ومن جانبه اضاف مدير المعهد  ان صنف الرمان الجديد تم تسجيلة باسم رمان 101 .

حيث أوضح  أن  الفريق البحثى برئاسة  الدكتور طارق البلك رئيس قسم  بحوث الزيتون ان المعهد قام باستنباط صنف جديد من الرمان و يتميز الصنف الجديد  بالصفات التالية  :- جودة التلوين الداخلي والخارجي للثمار  -  ارتفاع نسبة Tss والسكريات الكلية بالثمار - ارتفاع إنتاجية  حيث يصل انتاج الفدان الي 21 طن ثمار.

 - صنف مبكر النضج حوالي 20 يوم عن الاصناف الموجودة حاليا - انخفاض نسبة التشقق والتنحيس للثمار- ليونة البذرة داخل الثمار  ذو صفات ثمرية و تسويقية  مرغوبة فى الداخل والخارج.


وقد خضع هذ الصنف لاختبارات ال D U S ومن مقارنة العام الاول بالعام الثانى وتحليل النتائج  وأضحت النتائج
ان الصنف متجانس فى الشكل المظهرى  و ثابت وراثيا  
 وقد أثنى  الدكتور أحمد حلمي حسين مدير المعهد على الفريق البحثي والجهد المبذول من قسم بحوث الزيتون برئاسة الدكتور طارق البلك  والفريق البحثى المشارك فى إنجاز هذا العمل  كما طالب مدير المعهد  بالمزيد من العمل لاستنباط فاكهة جديدة فى المحاصيل البستانية المختلفة مناسبة للسوق المحلى والتصدير.

رمان رمان 101 صنف جديد استنباط صنف بحوث البساتين

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