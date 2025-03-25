كريم حسن شحاتة: ليست مجرد خالتي.. عايدة رياض أمي الثانية

تحدث الإعلامي كريم حسن شحاتة عن علاقته القوية بالفنانة عايدة رياض، مؤكدًا أنها لعبت دورًا محوريًا في تربيته ورعايته منذ الصغر. وقال: الفنانة عايدة رياض ليست مجرد خالتي، بل هي بمثابة والدتي الثانية، فهي من قامت بتربيتي منذ طفولتي، وأنا أكنّ لها كل الحب والتقدير."



وأضاف كريم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: أنا نشأت وسط عائلة متماسكة في مصر الجديدة، حيث كان جدي رياض وجدتي عزيزة، وخالاتي وأخوالي، ومن بينهم خالتي عايدة رياض، التي كانت دائمًا بجانبي في كل مراحل حياتي، أتذكر أنها كانت تأخذني معها إلى أماكن التصوير، وعند سفرها للخارج كانت تعود محملة بالهدايا والملابس لي."

وتابع حديثه عن دعمها له في الأوقات الصعبة قائلاً: وقفت بجانبها في محنة مرضها، حين فوجئنا جميعًا بمرضها، وكنت مصممًا على الوقوف بجانبها حتى تعافت بفضل الله."



وتابع "أشعر بامتنان كبير لوجود خالتي عايدة رياض في حياتي

واختتم حديثه قائلاً: عائلتي هي كل شيء بالنسبة لي، وأشعر بامتنان كبير لوجود خالتي عايدة رياض في حياتي، إلى جانب أعمامي وأخوالي الكبار، الذين كانوا سندي في كل الأوقات."

