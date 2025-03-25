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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إدوارد يوجه رسالة غامضة لفرح الزاهد على هامش فيلمهما الجديد

إدوارد
إدوارد
سارة عبد الله

وجه الفنان إدوارد، رسالة للفنانة الشابة فرح الزاهد في إطار الترويج لفيلمهم الجديد “فار ب٧ ترواح”.

وشارك إدوارد فيديو عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وقال: “الموضوع دا بره عني يا فرح أنا مليش دعوة مش عاوز ازعل منك متحطيش اسمي في الموضوع دا، والمسئول أحمد فتحي”. 

أحدث أعمال أدوارد

مسلسل إش إش، يُعرض يومياً على "MBC مصر" 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 3:00عصراً، وعلى "MBCمصر2" 1:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 4:00 عصراً، و 9:00 مساءً.

ويتناول مسلسل إش إش قصة راقصة شعبية من الدرجة الثالثة، وتطمح لتحقيق أحلامها وأن تكون راقصة مشهورة وغنية، ولكنها تواجه أحداثًا صعبة تحول حياتها إلى صراعات وعداءات، ويقع ماجد المصري الذي يجسد دور المعلم رجب الجرتلي في حبها، كما أن الفنان محمد الشرنوبي يقع في حبها هو الآخر، والتي تجعل إش إش حائرة. 

‎أبطال مسلسل إش إش


 ‎يدور المسلسل على مدار 30 حلقة في إطار درامي تشويقي، ويلعب بطولة مسلسل إش إش كل من الفنانة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، وغيرهم من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.

ادوارد فرح الزاهد فار ب٧ ترواح

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