كريم آدم مصمم بوسترات لام شمسية: التصميم يكشف جزءا من لغز المسلسل



علق كريم آدم، مصمم بوسترات مسلسل "لام شمسية"، على ما أثير من جدل حول تصميم العمل، وتعليقات الجمهور عليها.

وقال كريم آدم في تصريحات صحفية، أن موافقته على المشاركة في هذا العمل جاءت من إحساسه بالمسئولية المجتمعية التي يعرضها المسلسل للمرة الأولى.

وأضاف، أنه حاول أن تكون البوسترات المنفردة مختلفة عما هو متداول وأن يكون هناك لغز يتم حله مع مشاهدة الحلقات للمسلسل.

وعن تفاعل الجمهور مع البوسترات وتفسيرها، قال آدم، أنه توقع أن يكون فهم الجمهور للبسوترات وتحليلها مع الحلقة الخامسة من مسلسل "لام شمسية"، ولكن تفاعل الجمهور جاء أسرع وأكبر مما تخيل بكثير.

منوهًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون بوستر المسلسل محل النقاش بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل، ولكن قيمة العمل ومايرمي إلىه بالأساس ساهم في شهرة البوسترات بهذا الشكل.

وفي مفاجأة، قال كريم آدم، أن البوسترات لم تكشف كافة الحقائق التي يسردها مسلسل "لام شمسية" ولكن هناك جزء مخفي سيتم الكشف عنه خلال الحلقات القادمة من المسلسل.

وكانت من الأعمال التي قدمها كريم آدم من قبل هي فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، مسلسل خلصانة بشياكة، ليالي أوجيني، أهو ده اللي صار، بالحجم العائلي.

وحصد خلال عام 2024 ، 8 جوائز عالمية منها ٥ جوائز فضية و ٣جوائز برونزيه بـ Telly Awards 2024، وجائزة برونزية في Gema Awards 2024.