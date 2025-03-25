لقيت رمسيس.. أشرف عبدالباقي داخل المتحف المصري الكبير

أبدى الفنان أشرف عبدالباقي، عن اعتزازه وإعجابه بالمتحف المصري الكبير.

ونشر أشرف عبد الباقي صورة له من أمام تمثال رمسيس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “لقيت رمسيس، ميدان رمسيس زمان كان متسمي كده علشان تمثال رمسيس لكن هو كان اسمه ميدان باب الحديد ومن ساعة ماشالوا التمثال ماعرفتش راح فين لغاية مالقيته في مدخل المتحف الجديد المتحف ده ياجماعة حاجة جامدة جدا”.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.