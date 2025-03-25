قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم
لتأخير ميزات الذكاء الاصطناعى.. دعوى قضائية ضد آبل بتهمة الدعاية المضللة
الاتحاد الافريقي يعرب عن دعمه للصومال في مواجهة الإرهاب وتنظيم انتخابات نزيهة
مصرع شخص وإصابة 8.. الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وشاحنة بأسوان
سوريا .. غارات جوية اسرائيلية على مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي
قبلي وبحري.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء
المرصد الأمريكي: زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات قبالة نيوزيلندا
أونروا: 284 شهيدًا من موظفي الوكالة في غزة والمساعدات على وشك النفاد
انخفاض تدريجي.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
كريم حسن شحاتة: مدربون مقربون من والدي أنهوا مسيرتي الكروية
طاهر محمد طاهر في مران الأهلى استعدادا لمواجهة الهلال السوداني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقيت رمسيس.. أشرف عبدالباقي داخل المتحف المصري الكبير

اشرف عبدالباقي
اشرف عبدالباقي
يارا أمين

أبدى الفنان أشرف عبدالباقي، عن اعتزازه وإعجابه بالمتحف المصري الكبير. 

ونشر أشرف عبد الباقي صورة له من أمام تمثال رمسيس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “لقيت رمسيس، ميدان رمسيس زمان كان متسمي كده علشان تمثال رمسيس لكن هو كان اسمه ميدان باب الحديد ومن ساعة ماشالوا التمثال ماعرفتش راح فين لغاية مالقيته في مدخل المتحف الجديد المتحف ده ياجماعة حاجة جامدة جدا”.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع. 

أشرف عبدالباقي المتحف الجديد رمسيس إنستجرام ميدان رمسيس مسلسل قلبي ومفتاحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

الهواتف المحمولة

قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟

علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

محمد رمضان وياسمين صبري

بديها فوق رأسها .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وياسمين صبري

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال ساعات | صرف معاشات شهر أبريل .. الزيادة إمتى؟

ترشيحاتنا

الفروسية

شاهد.. فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

أحمد بلال

أحمد بلال: لا أحد يستطيع تطبيق اللائحة على الأهلي بنزوله درجة ثانية

زيزو

بشير التابعي: وقعت للأهلي وعدلي القيعي كان يخرج وينفي.. وميدو فشل في ملف زيزو

بالصور

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة

طريقة عمل كحك العيد .. فيديو

طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد

فيديو

علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

الناس معرفتوش.. علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

أحمد العوضي

إمبابة اتقلبت.. المعجبون حاصروا أحمد العوضي والأمن تدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد