قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام سوري: 5 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على درعا
اجتماع بين وزيري الأوقاف والإسكان لبحث الملفات المشتركة وتسوية المنازعات
طرد شبكة القيادة الأوروبية.. توتر جديد بين روسيا وحلف الناتو | تفاصيل
طارق يحيى عن تفاوض الأهلي مع زيزو: هو مفيش لعيبة غير عندنا ولا إيه
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه.. اليوم
يقارب الـ 5 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
هجوم إسرائيلي جديد علي سوريا | تفاصيل
رئيس البحوث الزراعية يصدر عدة قرارات لإعادة هيكلة قطاع الإنتاج بالمركز
ارتفاع تدريجي.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025
وزير إسرائيلي يناقش في واشنطن فرض الحكم العسكري على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يوجد أحد بإمكانياته.. أحمد بلال يختار أفضل لاعبي الدوري

أحمد بلال
أحمد بلال
سارة عبد الله

تحدث أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، عن أفضل لاعبي الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية: “إمام عاشور لا يوجد لاعب بمثل إمكانياته ولا قدراته في الدوري المصري”.

وتابع بلال: “يأتي بعد إمام عاشور كأفضل لاعب، إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب المصري، ثم أحمد زيزو في المركز الثالث”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الهلال السودانى في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي مع الهلال السودانى 

يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

احمد بلال الأهلي امام عاشور زيزو ابراهيم عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

حالة الطقس

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

ترشيحاتنا

ترمب

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات خلال أيام

عقارات

القطاع العقاري.. السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024

النادي الأهلي

بليغ أبوعايد يكشف موعد صدور قرار اللجنة الأولمبية في أزمة مباراة القمة

بالصور

طريقة عمل الغريبة الدايبة بثلاث مكونات فقط في 15 دقيقة

طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة

بكيلو دقيق.. طريقة عمل كحك العيد بمذاق جيد ورائحة طيبة

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد