لا يوجد أحد بإمكانياته.. أحمد بلال يختار أفضل لاعبي الدوري

تحدث أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، عن أفضل لاعبي الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية: “إمام عاشور لا يوجد لاعب بمثل إمكانياته ولا قدراته في الدوري المصري”.

وتابع بلال: “يأتي بعد إمام عاشور كأفضل لاعب، إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب المصري، ثم أحمد زيزو في المركز الثالث”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الهلال السودانى في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي مع الهلال السودانى

يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.