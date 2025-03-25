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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لن تندم على شرائه .. إليك أفضل أيباد في الأسواق 2025

جهاز Oppo Pad 4 Pro
جهاز Oppo Pad 4 Pro
لمياء الياسين

تستعد شركة أوبو إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة في سوقها المحلي، الصين، في وقت لاحق من هذا الشهر. ولكن قبل الإعلان الرسمي، نُشر إعلان تشويقي جديد أيضا يؤكد بعض مواصفات شاشة جهاز Oppo Pad 4 Pro الرئيسية . 

أوبو باد 4 برو

نشرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة مؤخرًا ملصقًا تشويقيًا يستعرض مواصفات شاشة جهاز Oppo Pad 4 Pro القادم. 

 جهاز Oppo Pad 4 Pro

 

سيضم الجهاز شاشة كبيرة بقياس 13.2 بوصة بدقة 3.4K و900 شمعة سطوع قصوى كما تَعِد الشركة بانبعاث منخفض للضوء الأزرق وعدم ظهور وميض من هذه الشاشة. 

على الجانب الآخر يعد من المتوقع إطلاق  Oppo Pad 4 Pro إلى جانب هواتف Find X8 Ultra وFind X8s وFind X8s+ وWatch X2 Mini في الصين في 10 أبريل 2025.

 سيتوفر الجهاز اللوحي الرائد من Oppo بثلاثة ألوان، كما يتوفر Pad 4 Pro بأربعة خيارات تخزين، وهي 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت. 

مواصفات أوبو باد 4 برو

 

مواصفات أوبو باد 4 برو
 

في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر جهاز Oppo Pad 4 Pro أيضا على منصة GeekBench  وكشفت هذه المنصة أنه سيعمل بنظام Android 15 فورًا، وسيضم أحدث معالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت. 

 سيحتوي Oppo Pad 4 Pro أيضا على شاشة LCD، وبطارية ضخمة بسعة 12,000 مللي أمبير/ساعة، ودعم للشحن السريع السلكي بقوة 80 واط.

شركة أوبو Oppo Pad 4 Pro الجهاز اللوحي شاشة LCD

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