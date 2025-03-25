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عمرو السولية يدعم علي معلول بعد ظهوره بشارة الكابتن أمام طلائع الجيش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو السولية يدعم علي معلول بعد ظهوره بشارة الكابتن أمام طلائع الجيش

علي معلول
علي معلول
سارة عبد الله

حرص عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي ، على توجيه الدعم لزميله بالفريق علي معلول في مباراة أمس أمام طلائع الجيش.

وشارك السولية، صورة لعلي معلول بشارة الكابتن عبر حسابه على انستجرام، معربا عن حبه وتقديره له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الهلال السودانى في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي مع الهلال السودانى 

يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

علي معلول عمرو السولية الأهلي شارة الكابتن النادي الأهلي

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