عمرو السولية يدعم علي معلول بعد ظهوره بشارة الكابتن أمام طلائع الجيش

حرص عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي ، على توجيه الدعم لزميله بالفريق علي معلول في مباراة أمس أمام طلائع الجيش.

وشارك السولية، صورة لعلي معلول بشارة الكابتن عبر حسابه على انستجرام، معربا عن حبه وتقديره له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الهلال السودانى في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي مع الهلال السودانى

يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.