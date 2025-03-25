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ضباط وضابطات الشرطة يوزعون وجبات إفطار على الصائمين.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضباط وضابطات الشرطة يوزعون وجبات إفطار على الصائمين.. صور

ضباط وضابطات الشرطة يوزعون وجبات إفطار على الصائمين
ضباط وضابطات الشرطة يوزعون وجبات إفطار على الصائمين
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار ، وكذا العمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات .


كما حرصت مديريات الأمن على إقامة مأدبات إفطار للصائمين حرصا علي تفعيل التكافل الاجتماعى وكأحد أنواع المشاركات الاجتماعيه لوزارة الداخليه خلال شهر رمضان

و لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بشهر رمضان المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

وذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بكافة المناسبات.. بما يسهم فى تعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وفى إطار مبادرة (كلنا واحد - معك فى رمضان) .

وزارة الداخلية وجبات الإفطار ضباط وضابطات الشرطة

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