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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن ألكسندر أرنولد

ريال مدريد
ريال مدريد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن صفقة انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"وفقًا لصحيفة "سكاي" الفرنسية:  

● صفقة انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد حُسمت بالفعل.  

● من المتوقع أن يوقع عقدًا لمدة خمس سنوات براتب 15 مليون يورو سنويًا، بالإضافة لمكافآت ومكافأة توقيع.".

وكشفت تقارير صحفية، حسم نادي ريال مدريد الإسباني، الاتفاق مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير نادي ليفربول الإنجليزي، لضمه في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.


الريال يحسم صفقة أرنولد 

وفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن ريال مدريد حسم صفقة ترينت ألكسندر أرنولد بعد التوصل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية.

 أرنولد ينضم الى ريال مدريد 

وينضم أرنولد لريال مدريد في الصيف المقبل بعقد يمتد لخمس مواسم، سيحصل على راتب 15 مليون يورو في الموسم بالإضافة لمكافآة توقيع وبعض المكافآت الخاصة بالأداء.

وأتمت الشبكة في تقريرها أن حظوظ ليفربول في تجديد عقد الظهير الإنجليزي انتهت تمامًا، وبات لاعبا في ريال مدريد بنسبة تتخطى الـ 90 %.

يذكر أن اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 26 عاما، فشلت كل محاولات إدارة الريدز في الإبقاء عليه داخل قلعة «أنفيلد»، بعد قراره بالرحيل إلى ريال مدريد فور نهاية عقده في شهر يونيو المقبل.

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