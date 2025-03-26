تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

كشفت الفنانة آية سماحة، خلال لقائها في برنامج “أسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل صادمة من حياتها، أبرزها تعرضها للتحرش في طفولتها، مؤكدة أنها واجهت الموقف بشجاعة بدعم من والدتها.





كما تحدثت عن عملها في سن مبكرة، مشيرة إلى أنها اشتغلت في السياحة، واضطرت لبيع ممتلكاتها لمواجهة أزمة مالية مرت بها عائلتها.





وأكدت أن طفولتها غير المستقرة جعلتها تخشى فكرة الإنجاب، كما شددت على أهمية الاعتماد على الذات وعدم إلقاء اللوم على الظروف.





واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لعائلتها على دعمها في مسيرتها الفنية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.