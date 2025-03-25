أحمد سليمان: قطعت إجازتي بالساحل لإنهاء صفقات الزمالك لحصد السوبر الأفريقي

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه كان يقضضي فترة نقاهة في الساحل الشمالي بعدما تعرض لأزمة صحية قوية.

وأضاف سليمان: خلال تواجدي في الساحل تلقيت إتصالات من مجلس الإدارة بضرورة العودة للقاهرة لإتمام أكثر من صفقة للزمالك بعد إنتهاء أزمة القيد ووفقني الله في إتمام أكثر من صفقة أبرزها بنتايك وعمر فرج وميشالاك.



تابع أحمد سليمان خلال تصريحات لبرنامج"النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: وفقني الله في إتمام أكثر من صفقة قوية للزمالك وشاركت هذه الصفقات في السوبر الأفريقي أمام الأهلي وحصدنا اللقب في النهاية.