رامي عياش يكشف أسباب رفضه منصب وزاري في لبنان

أكد النجم اللبناني رامي عياش، أنه عرض عليه منصب وزاري في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة التي عُرض عليه الانضمام إليها لم تكن تستحق أن يكون جزءًا منها، قائلًا: "البلد كان فوضى.. ومنصل الوزير لا يزدني شئ".

وقال رامي عياش، خلال لقاء له مع برنامج، حبر سري، عبر فضائية القاهرة والناس، أن رفضه لم يكن بسبب المنصب ذاته، بل بسبب الوضع السياسي الفوضوي في البلاد آنذاك.

نمثّل بلدنا طوال حياتنا

وتابع رامي عياش، أن الوزير يأتي لأربع سنوات ثم يعود إلى بيته، لكن نحن نمثّل بلدنا طوال حياتنا، لنكون وزراء ونقدم شئ جديد ومهم للدولة ويكون عندنا سيطرة والقرار الكامل لإحداث تغيير حقيقي.