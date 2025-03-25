الأهلي يجدد طلبه للجنة الأولمبية بالاطلاع والرد على مستندات رابطة الأندية واتحاد الكرة

جدد النادي الأهلي خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددًا لها 11 مارس في الشهر الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه على حقه المشروع في الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليهما، وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد على أحقية الأهلي في طلبه بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر مسئول داخل لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية، عن مصير شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة المصرية بشأن مباراة القمة أمام نادي الزمالك التي انسحب منها في 11 مارس الجاري.

وأضاف المصدر أن اللجنة قررت عدم قبول شكوى الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، السبت، بشأن التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة.

وجاء البيان كالتالي:

قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.. الاجتماع لا يزال مستمرًا.

موقف الأهلي في القمة

ولم يحضر النادي الأهلي لخوض المباراة اعتراضًا على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم مصري، وعدم الاستجابة لطلبه باستقدام حكم أجنبي.