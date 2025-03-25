المشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة تزوير وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تزوير وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس .

عصابة لتزوير الأختام الحكومية في عين شمس

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على شخص متهم بتزوير أختام ومحررات ومستندات رسمية وقيامه ببيعها للمواطنين نظير مبالغ مالية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات تفيد قيام عاطلين له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللتزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وبحوزتهما عقود عمل خالية البيانات، وسجل تجارى وشهادة مزورة وصورة بطاقة رقم قومى مزورة وبطاقة دفع إلكترونى،وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وبفحصها تم التأكد من نشاط المتهم الإجرامى، وبمواجهتهما أقر بنشاطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.