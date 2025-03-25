إصابة قوية لـ وسام أبو علي بالرأس في لقاء فلسطين والعراق

سقط لاعب النادي الأهلي، وسام أبو علي، على أرضية ملعب استاد عمان الدولي في الدقيقة 10، بعد تدخل قوي مع لاعب العراق ما أدى إلى إصابة قوية في الرأس.



ونشر الإعلامي أمير هشام صورا لوسام أبو علي بعد تعرضه للإصابة وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: “تعرض وسام أبو علي لإصابة في الرأس خلال مواجهة منتخب العراق ولكنه يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

تشكيل منتخب فلسطين أمام العراق

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب البطاط - تيرمانيني - عطاء جابر - أحمد طه

الوسط: عدي خروب - عميد محاجنة - حامد حمدان - تامر صيام

الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو علي

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من الأردن والعراق، و7 لعُمان و5 للكويت، و3 لفلسطين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.