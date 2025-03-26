ننشر تفاصيل التعاقد مع المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل التعاقد مع المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية ببدر و 6 أكتوبر

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم التعاقد مع المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية ببدر و 6 أكتوبر ، في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية ببدر و 6 أكتوبر ، سيقوموا بالعمل في المدرسة المختارة ، وسيكون على المدرسين والمدراء الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة ، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق نظام فترة الاختبار على كل المدرسين والمدراء وفقا لقانون 12 لسنة 2003

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم عمل تقييم لكل المختارين في الشهور الثلاث الأولى ، كل شهر على حدى ، وبناءا على نتائج التقارير منفصلة او مجمعة بعد اول شهر او نهاية الأشهر الثلاثة ، وفي حالة عدم اثبات الجدارة المهنية أو السلوكية ن سيتم انهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن ، وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى ، سيتم عمل تقييم شهري على مدار مدة التعاقد ، وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم اخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ، ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم اخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد بعد تطبيق الشروط والاحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بانه في حالة إيحابية التقرير السنوي سيتم التعاقد لمدة عام جديد مع المتقدم بإجراءات جديدة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التأمين الطبي سيكون إجباري للعاملين بالمدارس وبالتالي سيتم خصم مبلغ التأمين وسيخطر به العاملين قبل الخصم

وكانتوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عبر موقعها الرسمي ، عن فتح باب التقديم في وظائف المدرسة المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر ، من 1 ابريل 2025 حتى 1 أكتوبر 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوظائف المطلوبة هي :

مدير مدرسة : ويشترط أن يكون لدية خبرة فى مجال التدريس بالمدارس من سن 35 حتى 50 عاما

معلم رياض الأطفال : من 23 حتى 40 سنة

معلم لغة عربية : خبرة فى مجال التخصص من سن 23 حتى 40 سنة



رابط وظائف المدرسة المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر

ويمكن الان الوصول إلى رابط التقديم في وظائف المدرسة المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على : https://tawzef.emis.gov.eg

المؤهلات المطلوبة

درجة جامعية في التربية والعلوم التربوية.

إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن 12 وفقا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات

شغف والتزام بنشر وتعزيز اللغة والثقافة الألمانية

الإحساس بالمسؤولية، التعاطف والقدرة على العمل ضمن فريق والمرونة والقدرة على التفكير النقدي و احترام وقبول الآخر

وفهم وتقدير الفروق الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات

وخبرة في التعامل مع أولياء الأمور وفي المجتمعات ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة

والاستعداد للمشاركة في الدورات التدريسية والتطوير المهني.

خبرة في مجال الطفولة المبكرة و التعليم الابتدائي وتدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية

ويفضل أن تكون في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة التمهيدية.

خبرة وإتقان جيد للغة العربية

ومعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما في مجال تعزيز مهارات اللغة.

خطوات التقديم في وظائف المدرسة المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر