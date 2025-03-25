الزمالك يتوج ببرونزية دوري الطائرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

حقق فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك انتصارا كبيرًا على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون رد (3-0) في ثاني أيام بلاي أوف تحديد برونزية دوري الطائرة للرجال.

أقيمت مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، ليتوج الفريق بالميدالية البرونزية.

وفي نفس السياق، يلتقي الان فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره بتروجت، في ثاني مواجهات بلاي أوف نهائي دوري الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان فريق الأهلي فاز في مباراة فاصلة على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد (3-0)، لتحديد المتأهل لملاقاة بتروجت في النهائي.

في وقت سابق، حقق الأهلي الفوز في أولى مواجهات البلاي أوف بنتيجة 3-1، قبل أن يرد الزمالك في المباراة الثانية بفوز مماثل 3-1، ليلجأ الفريقان لخوض المباراة الفاصلة التي أسفرت عن فوز الأهلي وتأهله للنهائي.