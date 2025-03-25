كريم حسن شحاتة يوضح دور جمال جبر داخل النادي الأهلي

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو المسؤول الأول عن إدارة النادي واتخاذ القرارات، فيما يقتصر دور الأستاذ جمال جبر على إدارة المنظومة الإعلامية والسوشيال ميديا الخاصة بالنادي.

وأوضح كريم حسن شحاتة خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البعض يعتقد أن جمال جبر يتحكم في كل ما يتعلق بالنادي، بما في ذلك تعيين العاملين في قناة الأهلي، لكن الحقيقة أن صلاحياته تقتصر فقط على المجال الإعلامي، ولا يتدخل في القرارات الإدارية للنادي أو في شؤون الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف أن كل مسؤول داخل النادي الأهلي له صلاحيات محددة، ولا يمكن أن يتجاوزها، مشددًا على أن الكابتن محمود الخطيب هو من يدير النادي الأهلي بالكامل بالتعاون مع مجلس الإدارة، بينما يعمل الأستاذ جمال جبر في نطاق تخصصه الإعلامي، وهو أمر طبيعي في أي مؤسسة رياضية كبرى.

