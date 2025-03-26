بيراضى النجوم.. أحمد بلال يفتح النار على حسام حسن بسبب سوء أداء المنتخب

انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أداء منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، في مباراة سيراليون، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" لا يوجد فريق يلعب بشكل جيد ويخسر، وده شئ نادر، ولكن هناك من يلعب بشكل سيئ ويخسر".

بلال يكشف أسباب تراجع أداء منتخب مصر



وتابع:" مجموعة مصر ليست قوية، والمنتخب يمتلك قائمة جيدة وتضم لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه بجانب مصطفى محمد ومحمد عبدالمنعم".

وشدد:" أداء منتخب مصر، مسئولية حسام حسن، وقد تكون طريقة اللعب غير مناسبة للاعبين، وجميع الظروف كانت مهيئة لتقديم مباراة كبيرة".

وأضاف:" هل بالشكل ده، المنتخب هيقدر يفوز ببطولة أمم إفريقيا؟.. وأنا أحب حسام حسن، وأتمنى التوفيق له في أمم إفريقيا وتصفيات أمم إفريقيا، ولكن الطريقة التي يلعب بها وتواجد زيزو وصلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد، لترضيه اللاعبين".

وأوضح:" وطريقة منتخب مصر، لا تتناسب مع إمكانيات لاعبي منتخب مصر والأفضل اللعب بطريقة 4-4-2".

وأكمل ضاحكًا:" الأهلي وشه حلو على زيزو، وطول عمره الأهلي وشه على أي حد، وعمرنا ما شوفنا إمام عاشور ينافس على لقب هداف الدوري مثل هذا الموسم".

وزاد:" منتخب مصر لم يواجه فريق كبير مع حسام حسن، حتى الأن والفريق الكبير الوحيد الذي واجهنا كان كرواتيا وخسرنا وهل طريقة اللعب وتواجد زيزو، ستفيد أمام المنتخبات الكبيرة".

وأردف:" ينقص أسامة فيصل أن يكون أناني شوية أمام المرمي ويسجل، لأن المهاجم مهمته تسجيل الأهداف، وأسامة مميز بالخروج خارج الـ 18 ويلعب مع زملائه، عكس مصطفى محمد الذي يتواجد في الـ18 وفي حالة عدم تسجيله أهداف تنسى أنه مشارك في اللقاء".