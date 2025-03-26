قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في مدينة صعدة اليمنية
باكستان تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن كشمير وتحقيق حق تقرير المصير
لدعم صفوف الفريق.. «بيسيرو» يطلب التعاقد مع ثنائي بتروجيت
السيطرة على حريق ضخم بمحل مفروشات في حلوان دون إصابات | شاهد
أربعة ولَّا خمسة .. عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية
حريق يلتهم محل مفروشات في المساكن الاقتصادية بحلوان |شاهد
5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها
كلمتان حبيبتان للرحمن.. رددهما وشاهد أثرهما على حياتك في رمضان
جلسة مرتقبة بين زيزو وإدارة الزمالك عقب معسكر منتخب مصر
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
بينهم أطفـ.ـال.. 8 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراضى النجوم.. أحمد بلال يفتح النار على حسام حسن بسبب سوء أداء المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أداء منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، في مباراة سيراليون، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" لا يوجد فريق يلعب بشكل جيد ويخسر، وده شئ نادر، ولكن هناك من يلعب بشكل سيئ ويخسر".

بلال يكشف أسباب تراجع أداء منتخب مصر


وتابع:" مجموعة مصر ليست قوية، والمنتخب يمتلك قائمة جيدة وتضم لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه بجانب مصطفى محمد ومحمد عبدالمنعم".
وشدد:" أداء منتخب مصر، مسئولية حسام حسن، وقد تكون طريقة اللعب غير مناسبة للاعبين، وجميع الظروف كانت مهيئة لتقديم مباراة كبيرة".
وأضاف:" هل بالشكل ده، المنتخب هيقدر يفوز ببطولة أمم إفريقيا؟.. وأنا أحب حسام حسن، وأتمنى التوفيق له في أمم إفريقيا وتصفيات أمم إفريقيا، ولكن الطريقة التي يلعب بها وتواجد زيزو وصلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد،  لترضيه اللاعبين".
وأوضح:" وطريقة منتخب مصر، لا تتناسب مع إمكانيات لاعبي منتخب مصر والأفضل اللعب بطريقة 4-4-2".
وأكمل ضاحكًا:" الأهلي وشه حلو على زيزو، وطول عمره الأهلي وشه على أي حد، وعمرنا ما شوفنا إمام عاشور ينافس على لقب هداف الدوري مثل هذا الموسم".
وزاد:" منتخب مصر لم يواجه فريق كبير مع حسام حسن، حتى الأن والفريق الكبير الوحيد الذي واجهنا كان كرواتيا وخسرنا وهل طريقة اللعب وتواجد زيزو، ستفيد أمام المنتخبات الكبيرة".
وأردف:" ينقص أسامة فيصل أن يكون أناني شوية أمام المرمي ويسجل، لأن المهاجم مهمته تسجيل الأهداف، وأسامة مميز بالخروج خارج الـ 18 ويلعب مع زملائه، عكس مصطفى محمد الذي يتواجد في الـ18 وفي حالة عدم تسجيله أهداف تنسى أنه مشارك في اللقاء".

أحمد بلال حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

رئيس الوزراء

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

إنستاباي

رسميا.. بدء تطبيق رسوم على خدمات “إنستاباي” من أول إبريل

اجازة عيد الفطر

إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي والخاص .. تفاصيل

الدكتور مبروك عطية

التحقيق مع مبروك عطية بسبب برنامجه الرمضاني.. ومصادر تتوقع العقوبة

دولار امريكي

تراجع رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

شيخ الأزهر

مفتي الجمهورية يطمئن على الحالة الصحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وزير الأوقاف ندعو لشيخ الأزهر بتمام الشفاء والعافية

بالصور

5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى

أفلام موسم عيد الفطر.. إبراهيم السمان يروج لأحدث أفلامه فار ب٧ ترواح

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

اقتصادي وكريمي.. طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستق

طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق
طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق
طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق

لدعم مجدي يعقوب.. ليلة رمضانية جمعت هاني فرحات وأنغام بقصر محمد علي

هانى فرحات
هانى فرحات
هانى فرحات

فيديو

تصريحات آية سماحة

تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

طفل

الداخلية تكشف حقيقة اختطا.ف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا

رامي عياش

رفضت منصبا وزاريا.. تصريحات رامي عياش في حبر سري

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد