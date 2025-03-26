الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 32 - 22 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ، على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المرحلة النهائية لبطولة دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 13 - 10، وفي الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 32 - 22.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، ماركو ماركيس مدرباً لحراس المرمى، أشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي" احمد خشبة مديرا اداريا ومحمد سامي إدارياً".