عاهة تقدر بنحو 20%| تفاصيل واقعة الشروع بقتـ.ل صاحب شركة مقاولات بالمعصرة

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة صاحب شركة مقاولات باستخدام سـ.ـكين في بمنطقة المعصرة بالقاهرة.





تفاصيل التحقيقات..





وجاءت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه صاحب شركة مقاولات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، لوجود خلاف سابق بينهما، وأعد هذا الغرض السلاح الأبيض التانى وصفه.





عاهة تقدر بنحو ٢٠%





وتابعت التحقيقات، أنه ما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض وكال له ضربة استقرت بطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة تقدر بنحو ٢٠%، إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما حاز وإحراز المتهم سلاح أبيض سكين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.