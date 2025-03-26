إجراءات جديدة لتخفيف التكدس المروري بمنطقة المولات في دمياط

شدّد الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، على ضرورة تنظيم الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، خاصة في المنطقة الموازية للمولات، بهدف منع التكدس وتسهيل حركة المرور.

وأكد المحافظ أهمية تنظيم أماكن انتظار سيارات وتحديد مسارات مرور سيارات السرفيس لنقل الركاب، موجّهًا إدارة المرور بوضع خطة عاجلة لتنفيذ هذه الإجراءات، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر المبارك وزيادة الكثافة المرورية في المنطقة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإزالة المخالفات بالمنطقة، إلى جانب التنسيق مع مديرية الطرق لترميم القطوعات بالطريق ورفع كفاءته، بما يسهم في تحسين انسيابية حركة المركبات.