توفير 95 فرصة عمل للمرأة في دمياط خلال 2024

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، تقريرا يوضح الوظائف والتدريبات المقدمة للمرأة في محافظة دمياط خلال الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن البرامج المقدمة بمشروع وظائف لائقة للشباب .

حيث نظم برنامج " صاحبات المشروعات يمضين قدما" بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة العديد من التدريبات في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ لـ ١٩٩١ سيدة.

حيث تم تدريب ٢٣٨ سيدة في ٢٠١٨ و ١٤٥٤ سيدة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٣ ، كما تم تدريب ٢٩٩ سيدة عام ٢٠٢٤ .

ووفرت منظمة العمل الدولية من خلال برامجها المختلفة .. إجمالي ٩٥ فرصة عمل للسيدات في دمياط خلال عام ٢٠٢٤ .. حيث تم توفير ١٥ مشروعا في برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما " وتم توفير ٣٦ فرصة عمل للسيدات من خلال برنامج " أبدأ وحسن مشروعك " بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ، بالإضافة إلى ٥ وظائف من خلال "مسابقة رواد دمياط " عام ٢٠٢٤ ، علاوة على ٣٩ وظيفة من خلال برنامج نادي البحث عن وظيفة.