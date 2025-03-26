خطوة نحو التطوير.. تطبيق الأداة الذكية للمخلفات الصلبة في دمياط

عُقد اجتماع بمقر ديوان عام محافظة دمياط، بحضور المهندس شكرى حسين استشارى إدارة المخلفات الصلبة بالـUN HABITAT وفريق عمل المحافظة المهندس محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة ووحدة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة وممثلي الوحدات المحلية بمناطق الدراسة التى تم تقسيمها الي مناطق حضرية ممثلة فى مدينة دمياط ومدينة رأس البر ومراكز شبه حضرية متمثلة فى مدينة كفر البطيخ ومنطقة ريفية متمثلة فى الوحدة المحلية بالحورانى بفارسكور

حيث تم عرض خطوات تنفيذ دراسة التعرف علي معدل تولد المخلفات الصلبة المنزلية والتى ستتم علي عينة من الأسر بالمناطق المشار إليها وتم الاتفاق علي بدء التنفيذ بعد إجازة عيد الفطر مباشرة وهذه الدراسة لها أهمية قصوى فى وضع خطط واستيراتيجيات واولويات إدارة المخلفات بالمحافظة بعد تحليل المعلومات واستخلاص النتائج وسيكون هناك دورا مهما ومحوريا للأسر التى ستشارك فى هذه الدراسة بتعاونها وانتظامها فى المشاركة فى الدراسة للحصول علي بيانات ومعلومات دقيقة تساعد فى وضع الخطط والحلول للتحديات التى تواجه إدارة المخلفات بالمحافظة للوصول إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات فى مراحلها المختلفة [الجمع /النقل/المعالجة /التخلص النهائي ].

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ومتابعة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وفى إطار تطبيق محافظة دمياط لدراسة الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة والتى تتم بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT وفريق عمل المحافظة